Une piscine couverte accessible à chaque saison

Un abri pour piscine pour nager 365 jours par an ? Notre piscine couverte sous véranda est conçue comme un espace loisirs et bien-être haut de gamme.

Fabricant et installateur de vérandas pour piscine depuis 1971, Import Garden, sous sa marque Cover Concept, vous propose un concept sans cesse innové, dans un véritable esprit d’artisan :

« Nous étudions chaque projet dans une approche sur mesure : votre abri haut véranda est entièrement personnalisé selon vos envies et parfaitement intégré dans son environnement. Grâce aux technologies les plus performantes et au respect des normes architecturales, nos vérandas pour piscine apportent une réelle plus-value à votre propriété. Cette exigence de qualité adaptée à chaque projet client, c’est ce que j’aime appeler « l’esprit d’artisan » qui nous guide et nous inspire depuis plus de 40 ans. »